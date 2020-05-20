- 12:04 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:58 Он мощный министр: Зеленский рассказал, почему оставил Авакова в Кабмине
- 11:53 Промоутер рассказал, когда станет известна дата боя Ломаченко – Лопес
- 11:48 Зеленский назвал причину для возможного роспуска Верховной Рады
- 11:40 Ради селфи: в Одессе посетители клуба всю ночь издевались над маленьким львенком
- 11:35 Мы отвечаем боевикам: президент рассказал, почему тактика "просто прекратить стрелять" не остановила войну
- 11:34 В Кривом Роге парень выпал из окна на 9-м этаже и чудом выжил
- 11:33 Названы причины развода Полины Гагариной
- 11:28 Пресс-конференция Зеленского: все подробности, фото и видео
- 11:27 Новый этап выхода из карантина: Степанов рассказал, какие запреты отменит Кабмин
- 11:27 Не могу найти чистых людей: Зеленский ответил по поводу кумовства во власти
- 11:22 Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия
«Гадалка точно назвала дату смерти»: подруга Юлии Началовой рассказала о трагичном предсказании
Подруга покойной певицы Юлии Началовой, о которой выпустили книгу и сняли фильм, Анна Исаева рассказала о трагическом предсказании. Она подтвердила, что смерть артистки предсказала гадалка, назвав точную дату.
О страшном прогнозе Исаева рассказала в прямом эфире в Instagarm. «Эта гадалка случайно оказалась у Юли дома в начале 2000-х. Я была свидетелем их беседы. Я приехала к Юле по рабочим вопросам и она сказала: «Сейчас приедет моя подруга-соседка и очень необычная женщина Даша, которую мне порекомендовали… Хочу с ней поговорить о творчестве. Не хочу спрашивать о личной жизни, хочу знать, что меня ждет в карьере!», — рассказала о встрече с провидицей Исаева.
По словам Анны, Началова тогда мечтала о мировой славе. «И когда пришла гадалка, она Юле сказала: «Благодаря одному известному мужчине тебя ждёт слава и успешный зарубежный проект!», — поделилась Исаева.
Началовой действительно повезло. Ее талант заметили, а Филипп Киркоров познакомил ее с Уолтером Афанасьевым — двукратным обладателем премии «Грэмми», продюсером Мэрайи Кэри, автором песен Селин Дион и других мировых звёзд. С ним Началова сотрудничала, выпустила альбом Wild Butterfly.
«Многие предсказания, сказанные в тот вечер гадалкой, не сбылись. В особенности все, что касается личной жизни Юли. Сбылась лишь ее зарубежная поездка и успешный проект. И гадалка Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли… Это правда и я не стесняюсь об этом говорить», — рассказала Анна Исаева.
Ранее друзья певицы рассказывали, что Юля страдала от нереализованности, тяжело переживала расставание с мужем — хоккеистом Александром Фроловым. Артистка часто обращалась за помощью к предсказателям из шоу «Битва экстрасенсов».
В смерти Началовой увидели много мистических знаков.329
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!