«Гадалка точно назвала дату смерти»: подруга Юлии Началовой рассказала о трагичном предсказании

Шоу-бизнес

Подруга покойной певицы Юлии Началовой, о которой выпустили книгу и сняли фильм, Анна Исаева рассказала о трагическом предсказании. Она подтвердила, что смерть артистки предсказала гадалка, назвав точную дату.

О страшном прогнозе Исаева рассказала в прямом эфире в Instagarm. «Эта гадалка случайно оказалась у Юли дома в начале 2000-х. Я была свидетелем их беседы. Я приехала к Юле по рабочим вопросам и она сказала: «Сейчас приедет моя подруга-соседка и очень необычная женщина Даша, которую мне порекомендовали… Хочу с ней поговорить о творчестве. Не хочу спрашивать о личной жизни, хочу знать, что меня ждет в карьере!», — рассказала о встрече с провидицей Исаева.

По словам Анны, Началова тогда мечтала о мировой славе. «И когда пришла гадалка, она Юле сказала: «Благодаря одному известному мужчине тебя ждёт слава и успешный зарубежный проект!», — поделилась Исаева.

Началовой действительно повезло. Ее талант заметили, а Филипп Киркоров познакомил ее с Уолтером Афанасьевым — двукратным обладателем премии «Грэмми», продюсером Мэрайи Кэри, автором песен Селин Дион и других мировых звёзд. С ним Началова сотрудничала, выпустила альбом Wild Butterfly.

«Многие предсказания, сказанные в тот вечер гадалкой, не сбылись. В особенности все, что касается личной жизни Юли. Сбылась лишь ее зарубежная поездка и успешный проект. И гадалка Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли… Это правда и я не стесняюсь об этом говорить», — рассказала Анна Исаева.

Ранее друзья певицы рассказывали, что Юля страдала от нереализованности, тяжело переживала расставание с мужем — хоккеистом Александром Фроловым. Артистка часто обращалась за помощью к предсказателям из шоу «Битва экстрасенсов».

В смерти Началовой увидели много мистических знаков.

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