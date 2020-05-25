26.71 / 26.99 28.88 / 29.39
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скоро вернется домой: еще одного украинца удалось освободить из плена

10:47 25 мая 2020
Пират
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Из плена пиратов удалось освободить гражданина Украины — члена экипажа судна MV «TOMMI RITSCHER».

Как сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, судно было захвачено пиратами 19 апреля в Гвинейском заливе.

«Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран Евросоюза. Вскоре будет репатриирован на родину», — пишет Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из плена удалось освободить семерых украинцев — членов экипажа судна MSC TALIA F, захваченного 22 марта в Гвинейском заливе.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестованный в суде

Насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет: в Киеве поймали педофила (фото)

Елена Кравец

Елена Кравец неожиданно пересела на байк: дерзкое фото

Гваделупе Видела

Цирковая воздушная гимнастка разбилась насмерть во время репетиции (фото)

Юлия Началова

«Скромненький, но со вкусом»: на могиле Началовой установили памятник (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер