Украина

Скоро вернется домой: еще одного украинца удалось освободить из плена

Из плена пиратов удалось освободить гражданина Украины — члена экипажа судна MV «TOMMI RITSCHER».

Как сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, судно было захвачено пиратами 19 апреля в Гвинейском заливе.

«Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран Евросоюза. Вскоре будет репатриирован на родину», — пишет Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из плена удалось освободить семерых украинцев — членов экипажа судна MSC TALIA F, захваченного 22 марта в Гвинейском заливе.

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