26.71 / 27.00 28.89 / 29.39
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киевской области приняли важное решение о смягчении карантина

10:59 25 мая 2020
киевская область
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киевской области с 26 мая смягчается карантин. Об этом объявил исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Частичное снятие карантина означает, что в области могут возвращаться к работе перевозчики: городские, пригородные, междугородные в пределах области. В маршрутках не должно быть стоящих пассажиров, а перед выходом в рейс транспорт должен дезинфицироваться.

Также в области разрешают работу детсадов и отелей, спортивные соревнования без зрителей (до 50 спортсменов), богослужения в церквях.

Крупные вспышки инфекции в общежитиях область преодолела. В общежитиях в городе Украинка и на Петропавловской Борщаговке не зафиксировано новых заболевших. Выздоровели больные COVID-19 и в общежитии города Вишневое, там 25 мая снимут карантинный пост.

Из негативов последних дней глава области упомянул о возможности вспышки коронавирусной инфекции в студенческом общежитии педагогического университета в Переяславе, где живут 165 учащихся. Источник инфекции выявлен случайно: студент попал в больницу из-за травм, а сделанный тест показал заражение вирусом.

Напомним, Киев разрешил возобновить работу наземного транспорта в обычном режиме с 23 мая, а 25 мая открылось метро. В области руководство объяснило, что у них эпидситуация пока не настолько хорошая, чтобы снимать карантин. В Киевской ОГА предпочли подождать несколько дней для окончательной стабилизации.

Фото koda.gov.ua/Facebook

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кулак

Под Киевом полицейские избили и изнасиловали женщину: первые детали скандального инцидента

Джеффри Эпштейн

На наследство миллионера-педофила Джеффри Эпштейна претендует 130 его «незаконнорожденных детей»

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын снова появился на публике после трехнедельного отсутствия

Рэпер Купер

Российский рэпер и его мать сгорели в своей квартире

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер