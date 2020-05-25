Украина

В Киевской области приняли важное решение о смягчении карантина

В Киевской области с 26 мая смягчается карантин. Об этом объявил исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Частичное снятие карантина означает, что в области могут возвращаться к работе перевозчики: городские, пригородные, междугородные в пределах области. В маршрутках не должно быть стоящих пассажиров, а перед выходом в рейс транспорт должен дезинфицироваться.

Также в области разрешают работу детсадов и отелей, спортивные соревнования без зрителей (до 50 спортсменов), богослужения в церквях.

Крупные вспышки инфекции в общежитиях область преодолела. В общежитиях в городе Украинка и на Петропавловской Борщаговке не зафиксировано новых заболевших. Выздоровели больные COVID-19 и в общежитии города Вишневое, там 25 мая снимут карантинный пост.

Из негативов последних дней глава области упомянул о возможности вспышки коронавирусной инфекции в студенческом общежитии педагогического университета в Переяславе, где живут 165 учащихся. Источник инфекции выявлен случайно: студент попал в больницу из-за травм, а сделанный тест показал заражение вирусом.

Напомним, Киев разрешил возобновить работу наземного транспорта в обычном режиме с 23 мая, а 25 мая открылось метро. В области руководство объяснило, что у них эпидситуация пока не настолько хорошая, чтобы снимать карантин. В Киевской ОГА предпочли подождать несколько дней для окончательной стабилизации.

Фото koda.gov.ua/Facebook

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