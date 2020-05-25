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На наследство миллионера-педофила Джеффри Эпштейна претендует 130 его «незаконнорожденных детей»
На наследство американского миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, который по официальной версии покончил с собой в камере предварительного заключения в августе прошлого года, претендует 130 человек из разных стран мира, называющих себя его «незаконнорожденными детьми». Как сообщает издание The Sun, все они связались с сайтом Epsteinheirs.com. Он был учрежден генеалогической службой Morse Genealogical Services для поиска возможных потомков Эпштейна. Ранее эта же служба занималась поиском наследников скончавшегося певца Принса. В целом на сайт обратились почти 400 человек, «обладающих информацией» о потенциальных родственниках покойного финансиста.
Состояние Эпштейна оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Ранее считалось, что он был миллиардером, но эта информация не подтвердилась.
Джеффри официально не был женат и не имел детей. Но утверждал, что десятилетиями занимался сексом по три раза на дню.
Основатель службы Харфи Морзе считает, что у Джеффри, учитывая его беспорядочные половые связи, вполне мог быть ребенок — и даже не один. «Он уже даже мог бы быть дедушкой», — сказал он. Так, одна британка заявила, что встретилась с Эпштейном в лондонском магазине в 1990-х годах и забеременела от него после одной ночи.
Если рассказ претендента будет звучать довольно убедительно, служба намерена подать петицию в американский суд с просьбой о проведении теста ДНК для установления возможного отцовства.
Джеффри Эпштейн начал карьеру в области финансов в одном из инвестиционных банков, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co. В 2008 году он был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Он создал криминальную сеть, которая позволяла сексуально эксплуатировать десятки несовершеннолетних девушек. Некоторым предполагаемым жертвам было всего 14 лет.
Финансист был знаком со многими знаменитыми и влиятельными людьми — в том числе с Дональдом Трампом, Биллом Клинтоном, а также со средним сыном британской королевы Елизаветы принцем Эндрю. Дружба принца с педофилом спровоцировала скандал. Одна из рабынь Эпштейна заявила, что ее принуждали к сексу с герцогом Йоркским. В итоге Эндрю пришлось сложить с себя королевские полномочия.
Ранее «ФАКТЫ» приводили полный текст скандального интервью принца Эндрю, в котором он пытался оправдаться.
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