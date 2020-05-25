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Стиль жизни

«Дефиле» с веслом в руках: в Харькове устроили первый в Украине модный показ на воде (видео)

11:31 25 мая 2020
Модный показ на воде в Харькове
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харькове впервые провели нефоромальный показ вышиванок на воде — модели демонстрировали вышитые платья на досках для сапсерфинга с веслами в руках. Напомним, что 21 мая в Украине отметили День вышиванки.

Видео модного показа появилось на страничке «Радио Свобода» в Twitter. Организаторы рассказали, что модели не были опытными серфингистками, однако с задачей своей справились.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в День вышиванки, который отмечают в третий четверг мая, украинские знаменитости показали свои национальные наряды.

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