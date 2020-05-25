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«Дефиле» с веслом в руках: в Харькове устроили первый в Украине модный показ на воде (видео)
В Харькове впервые провели нефоромальный показ вышиванок на воде — модели демонстрировали вышитые платья на досках для сапсерфинга с веслами в руках. Напомним, что 21 мая в Украине отметили День вышиванки.
Видео модного показа появилось на страничке «Радио Свобода» в Twitter. Организаторы рассказали, что модели не были опытными серфингистками, однако с задачей своей справились.
У Харкові пройшов перший в Україні модний показ на воді pic.twitter.com/srjvemhsTs— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 24, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в День вышиванки, который отмечают в третий четверг мая, украинские знаменитости показали свои национальные наряды.213
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».