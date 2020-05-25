Киево-Печерскую лавру открыли после карантина

Украина

В столице после длительного карантина открылась Киево-Печерская лавра. Первые случаи коронавирусной инфекции в Лавре были зафиксированы в конце марта. Заболел настоятель Павел (Лебедь), но результаты теста на коронавирус не разглашались. 4 апреля Лавра закрылась на карантин.

С 9 часов утра 25 мая Киево-Печерская Лавра вновь вернулась к открытому режиму и принимает прихожан.

Всего в Лавре за время эпидемии заболели около двухсот человек: священники, семинаристы. От болезни умер монах, архимандрит Нектарий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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