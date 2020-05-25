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Долго боролась за жизнь: во Львове умерла зараженная коронавирусом врач
В понедельник, 25 мая, во Львове в областной инфекционной больнице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 64-летняя врач. При этом в городе уже ослабили карантин.
Как сообщает Zaxid.net, у медика диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщина работала врачом-анестезиологом в областной клинической больнице и заразилась коронавирусом при спасении тяжелобольного пациента.
«Больная была госпитализирована в больницу в начале мая. Из-за ухудшения состояния, вследствие очень тяжелого течения заболевания, переведена в реанимацию, затем на аппарат ИВЛ. К сожалению, несмотря на прилагаемые максимальные усилия, не удалось спасти жизнь коллеги», — сообщил замдиректора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.
Ранее сообщалось, что инфицированного коронавирусом человека обнаружили на одном из чартеров с украинскими заробитчанами.878
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