Украина

Долго боролась за жизнь: во Львове умерла зараженная коронавирусом врач

В понедельник, 25 мая, во Львове в областной инфекционной больнице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 64-летняя врач. При этом в городе уже ослабили карантин.

Как сообщает Zaxid.net, у медика диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщина работала врачом-анестезиологом в областной клинической больнице и заразилась коронавирусом при спасении тяжелобольного пациента.

«Больная была госпитализирована в больницу в начале мая. Из-за ухудшения состояния, вследствие очень тяжелого течения заболевания, переведена в реанимацию, затем на аппарат ИВЛ. К сожалению, несмотря на прилагаемые максимальные усилия, не удалось спасти жизнь коллеги», — сообщил замдиректора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

Ранее сообщалось, что инфицированного коронавирусом человека обнаружили на одном из чартеров с украинскими заробитчанами.

878

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter