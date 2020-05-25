На одном из чартеров с украинскими работниками обнаружили зараженного коронавирусом

Украина

После того, как украинцев стали вывозить на заработки за рубеж на самолетах (в частности, такие чартерные рейсы были совершены в Великобританию, Финляндию и в Австрию), на одном из рейсов у сезонного работника обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как пишет «Европейская правда», не уточняя, о каком именно рейсе и какой стране идет речь, пассажиров, которые летели на сельхозработы, отправили на карантин. Издание отмечает, что обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

Автор статьи утверждает, что в Европе не доверяют украинской статистике по коронавирусу: «Это не домыслы — „Европейская правда“ слышала от дипломатов о дискуссиях, которые ведутся на совещаниях европейских послов — и они сходятся в уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровень заболеваемости».

Также сообщается, что две недели назад Европейское агентство по авиабезопасности внеслл аэропорты в Киеве и Черновцах в список высокорискованных для заражения COVID-19.

Тем временем стало известно, что в минувшие выходные в Варшаву прибыл рейс с 178 украинцами, заключившими долгосрочные контракты на работу, а также обеспеченными меддстраховками, в том числе, и на случай заболевания коронавирусной инфекцией. По прибытии сограждан отправили на двухнедельный карантин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заявляли, что получили заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter