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Шоу-бизнес

Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (фото, видео)

13:26 25 мая 2020
Тина Кароль с сыном
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тина Кароль, заинтриговавшая ранее заявлением, вместе с сыном покорила самую высокую гору Украины. Звезда на карантине покорила Говерлу. Фото на вершине Тины с Вениамином появились на ее фанстранице в в Instagram.

Также артистка показала несколько видео. Тина говорит, что восхождение — это отличный способ снять карантинный стресс, отдохнуть от рутины, уроков. Красочные виды Карпат неимоверно поднимают настроение.

Напомним, на время карантина Тина Кароль забрала из Лондона 11-летнего сына Вениамина. Вместе они проводили время в загородном доме. А последнюю неделю решили провести в Карпатах. Тина поделилась своими эмоциями, советует активно проводить время и наслаждаться красотой Украины.

«Пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я увлечена. Мы ощущаем ежедневно прилив эмоций и радости», — сказала Кароль.

Также Тина фотографировалась в Карпатах с поклонниками.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль поделилась секретами воспитания и рассказала о главном мужчине в ее жизни.

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