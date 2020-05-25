Происшествия

В Киеве прямо на глазах у пациентов напали на врача из Института рака

Утром в понедельник, 25 мая, неизвестные напали на замглавврача Национального института рака по хирургической части Анатолия Шудрака. Ранее в Херсоне пьяный сын пациентки сильно избил фельдшера «скорой».

О нападении на своего заместителя сообщает руководитель Национального института рака Андрей Безносенко. По его словам, инцидент произошел около 8 часов утра прямо перед главным входом в учреждение, когда врачи и пациенты входили в клинику.

«Заслуженный врач и лауреат Государственной премии, он в 2010−15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО. Нападение точно напоминает нападение на меня — без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, что с использованием кастета», — пишет главврач на своей страничке в соцсети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Северодонецке Луганской области пьяный мужчина, находясь в «скорой», напал на 19-летнюю девушку-фельдшера, которая пыталась оказать ему экстренную помощь.

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