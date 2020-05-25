Евро дешевеет гораздо быстрее доллара: что будет с курсами через неделю

Деньги

В конце прошлой недели иностранная валюта неожиданно подорожала, несмотря на заявление Международного валютного фонда о готовности предоставить Украине финансовую помощь на 5 миллиардов долларов. Однако за прошедшие выходные гривня вновь укрепилась. С пятницы, 22 мая, американская валюта подешевела на одну копейку, а европейская — сразу на 29 копеек. Так, 25 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,76 грн за доллар и 29,17 грн за евро. На наличном рынке курс доллара немного вырос, а вот евро снизился на 10−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,70 грн, купить — по 26,97 грн; евро — сдать по 28,86 грн, купить — по 29,33 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,4−1,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,64 грн до 26,76 грн (+0,4%). Кусы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,57−26,59 грн до 26,88−26,90 грн (+1,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 26,52−26,78 грн до 26,72−27,00 грн (+0,8%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1%.

После длительного снижения, с прошлой среды доллар перешел к росту. Вероятно, на росте курса валюты сказывается отложенный спрос населения, который трудно было реализовать во время карантинных мероприятий и который реализуется сейчас, в ходе поэтапной отмены карантина. По мере удовлетворения этого отложенного спроса гривня вновь стабилизируется.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках — около 26,9−27,2 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты также отмечают, что валютный ранок находится в ожидании и курсовые колебания могут быть как в одну, так и в другую сторону.

«В понедельник, 25 мая, на открытии рынка курс гривни укрепился до 26,76 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок остается осторожным, в ожидании появления либо крупных покупателей, либо крупных продавцов. Уже во вторник ожидается размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа, а в среду погашение крупного объема долга, что может существенно повлиять на рынок.

Игроки рынка обращают внимание на поступающую макроэкономическую статистику, а также последние новости, чтобы оценить перспективы движения.

Банкиры будут следить за ситуацией на местах, чтобы оценить, как ослабление карантина повлияет на общий спрос и предложение. Вероятно, в ближайшее время гривня расширит диапазон колебаний от 26,7 до 27 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Любопытно, что в условиях карантина украинцы стали гораздо чаще рассчитываться платежными картами.

«В первом квартале этого года дополнительным фактором, способствовавшим отказу населения от наличных денег, была пандемия коронавируса и связанная с этим активная кампания Национального банка и банков в поддержку онлайн-операций», — сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ привели интересную статистику операций с платежными картами. В частности, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом квартале 2020 года составило 1385,3 млн, а их сумма — 920,5 млрд грн. По сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года количество указанных операций выросло на 24,5%, а сумма — на 15,6%. При этом количество непосредственно безналичных операций составляло 1 млрд 183,2 млн (85,4% всех операций), а их общая сумма — 503 млрд грн, или 54,6% от суммы всех операций с картами. В прошлом году по итогам первого квартала этот показатель составил 49,7%.

Весьма интересен и анализ распределения безналичных операций по их видам. Так, в январе — марте 2020 года, как и ранее, наибольшее количество операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговых сетях — 50,3%. При этом по сумме доминировали переводы с карты на карту — 41,3%, а средний чек одной такой операции составил 1505 грн.

Любопытно, что в марте 2020 года для операций было использовано 8,9 млн бесконтактных платежных карт. Это на 16% больше, чем в январе 2020 года. А количество активных токенизированных платежных карт в марте 2020 года составило почти 2,5 млн штук, что на 11,2% больше, чем в январе 2020 года. В то же время безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составляли почти половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (по 49,1% и 48,7% соответственно).

Напомним, что токенизация — это технология, позволяющая обезопасить электронные платежи при помощи системы шифрования данных. Токенизация позволяет осуществлять платежи, не разглашая данные карты и счета пользователя. При этом информация о карте, ее номер, cvv-код и прочее заменяется уникальными цифровыми идентификаторами — токенами.

Кстати, Нацбанк принял постановление, согласно которому уже с 1 августа 2020 держатели электронных платежных средств, в том числе платежных карт, смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций. Также НБУ предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

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