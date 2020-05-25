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Украина

Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории

14:19 25 мая 2020
Тесты на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Днепропетровщине, где по состоянию на 25 мая зафиксировано 875 случаев коронавирусной инфекции, уволили руководителя областного лабораторного центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР-тестирования на COVID.

Как сообщают в Днепропетровском облсовете, Александра Штепу уволили после того, как в лабораторном центре Днепра поработали комиссии Минздрава и правоохранительных органов.

«В результате работы комиссий — увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу. За выходные дни работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена ​​- в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье. По состоянию на 25.05.2020 вопрос с задержкой проведения тестов в области решен», — говорится в сообщении.

На освободившуюся должность назначили Ирину Похмурко, которая будет временно исполнять обязанности директора лабораторного центра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале мая в Днепре мобильные бригады обнаружили 35 новых больных коронавирусом в возрасте от 21 до 83 лет, которые контактировали с одной женщиной — 63-летней местной жительницей, у которой заподозрили COVID-19.

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