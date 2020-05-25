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Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории
На Днепропетровщине, где по состоянию на 25 мая зафиксировано 875 случаев коронавирусной инфекции, уволили руководителя областного лабораторного центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР-тестирования на COVID.
Как сообщают в Днепропетровском облсовете, Александра Штепу уволили после того, как в лабораторном центре Днепра поработали комиссии Минздрава и правоохранительных органов.
«В результате работы комиссий — увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу. За выходные дни работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена - в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье. По состоянию
На освободившуюся должность назначили Ирину Похмурко, которая будет временно исполнять обязанности директора лабораторного центра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале мая в Днепре мобильные бригады обнаружили 35 новых больных коронавирусом в возрасте от 21 до 83 лет, которые контактировали с одной женщиной — 63-летней местной жительницей, у которой заподозрили COVID-19.42
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