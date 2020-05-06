Украина

Жительница Днепра заразила коронавирусом более 30 человек

Несмотря на то, что в Днепре соблюдались карантинные ограничения, введенные на период пандемии коронавируса, в городе выявили массовое заражение людей от одного человека.

Во вторник, 5 мая, в Днепре мобильные бригады обнаружили 35 новых больных коронавирусом в возрасте от 21 до 83 лет, сообщает 49 000.COM.UA.

Как оказалось, все больные контактировали с 63-летней женщиной из Днепра, у которой заподозрили COVID-19. Ее госпитализировали в больницу № 21 3 мая. Сейчас больная находится в очень тяжелом состоянии.

Женщина контактировала со своим 37-летним сыном, который лечится амбулаторно. У сына ПЦР-тест 1 мая подтвердил наличие коронавируса.

Сейчас решается вопрос о необходимости госпитализации всех контактных с инфицированными.

Напомним, за сутки 5 мая в Днепре выявили новых 90 больных коронавирусом. Для области это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии.

Всего в Днепропетровской области на утро 6 мая подтверждено 568 случаев инфицирования COVID-19. По Украине зафиксировано 13 184 случаев коронавируса, в том числе 327 с летальным исходом и 2097 случаев выздоровления пациентов.

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