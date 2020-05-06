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Жительница Днепра заразила коронавирусом более 30 человек
Несмотря на то, что в Днепре соблюдались карантинные ограничения, введенные на период пандемии коронавируса, в городе выявили массовое заражение людей от одного человека.
Во вторник, 5 мая, в Днепре мобильные бригады обнаружили 35 новых больных коронавирусом в возрасте от 21 до 83 лет, сообщает 49 000.COM.UA.
Как оказалось, все больные контактировали с 63-летней женщиной из Днепра, у которой заподозрили COVID-19. Ее госпитализировали в больницу № 21 3 мая. Сейчас больная находится в очень тяжелом состоянии.
Женщина контактировала со своим 37-летним сыном, который лечится амбулаторно. У сына ПЦР-тест 1 мая подтвердил наличие коронавируса.
Сейчас решается вопрос о необходимости госпитализации всех контактных с инфицированными.
Напомним, за сутки 5 мая в Днепре выявили новых 90 больных коронавирусом. Для области это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии.
Всего в Днепропетровской области на утро 6 мая подтверждено 568 случаев инфицирования COVID-19. По Украине зафиксировано 13 184 случаев коронавируса, в том числе 327 с летальным исходом и 2097 случаев выздоровления пациентов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!