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Украина

Дожди и грозы продолжатся: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

6:59 26 мая 2020
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Украине продолжаются майские дожди, причем с 26 мая ливни будут сопровождаться и грозами. Тем не менее существенного снижения температуры воздуха не ожидается, информирует Украинский гидрометцентр. Напомним, народный синоптик Леонид Горбань считает, что с 26 мая и до конца месяца ожидается потепление, а столбики термометров достигнут отметок плюс 25−27 градусов.

Дождить будет по всей территории Украины, включая южные регионы, страдающие от засухи.

Температура воздуха в большинстве регионов днем составит 14−16°, в Закарпатье — до 20°, в Киеве ожидаются весьма скромные 13−14 градусов выше нуля.

Прогноз на 26 мая

В среду, 27 мая, дожди продолжатся, хотя в северных (Черниговская и Житомирская) областях, на Донбассе и в Закарпатье гроз уже не будет. Дневная температура воздуха пойдет в рост и на Луганщине достигнет 24 градусов.

В Киеве днем ожидается 19−21°, тем не менее ветер все еще будет дуть с севера со скоростью 5−10 метров в секунду.

Прогноз на 27 мая

О погоде в Украине с окончанием весны читайте в статье «ФАКТОВ» «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

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