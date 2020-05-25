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«Суд в Гааге разберется»: российский продюсер пригрозил Украине
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, которому на три года запретили въезд на территорию Украины, возмутился, узнав о запрете.
«Как вам? Уверен, что Международный суд в Гааге разберется в правомерности подобного решения!» — поделился со своими фанатами Фадеев.
Поклонники поддержали Фадеева, но нашлись и те, кто напомнил продюсеру, как его артисты выступали в оккупированном Крыму, а сам он поддерживал президента РФ Владимира Путина.
Кстати, Фадеев сейчас сотрудничает с певицей Валерией, которой также запрещен въезд на территорию Украины.
Напомним, что ранее на запрет жаловалась участница Comedy Woman, телеведущая Екатерина Варнава. Она не видит преступления в том, что выступала в Крыму. «Закон приняли задним числом», — возмутилась она. Дело Варнавы рассматривается в суде, но не в Гааге.430
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…