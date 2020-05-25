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Шоу-бизнес

«Суд в Гааге разберется»: российский продюсер пригрозил Украине

15:01 25 мая 2020
Максим Фадеев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, которому на три года запретили въезд на территорию Украины, возмутился, узнав о запрете.

«Как вам? Уверен, что Международный суд в Гааге разберется в правомерности подобного решения!» — поделился со своими фанатами Фадеев.

Поклонники поддержали Фадеева, но нашлись и те, кто напомнил продюсеру, как его артисты выступали в оккупированном Крыму, а сам он поддерживал президента РФ Владимира Путина.

Кстати, Фадеев сейчас сотрудничает с певицей Валерией, которой также запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, что ранее на запрет жаловалась участница Comedy Woman, телеведущая Екатерина Варнава. Она не видит преступления в том, что выступала в Крыму. «Закон приняли задним числом», — возмутилась она. Дело Варнавы рассматривается в суде, но не в Гааге.

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