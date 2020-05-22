26.67 / 26.94 28.90 / 29.40
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Продюсеру Максиму Фадееву запретили въезд в Украину

18:32 22 мая 2020
Максим Фадеев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российскому продюсеру и музыканту Максиму Фадееву, который недавно распустил всех своих артистов, на три года запретили въезд на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что за последний месяц СБУ запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых — Фадеев.

Фадеев

Также продлен запрет на въезд лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Причина запрета не сообщается, но в СМИ распространилась информация о том, что Фадеев снимал клип на песню Наргиз «Ты моя нежность» в оккупированном Крыму.

Следует отметить, что клип снимался на Бали, правда, сама песня позже звучала в скандальном фильме «Крым» Алексея Пиманова.

Напомним, ранее не пустили в Украину известную российскую блогершу Наталью Краснову.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

место расстрела 7 участников АТО под Житомиром

"Умолял пощадить": источник рассказал, как удалось выжить участнику кровавой бойни на Житомирщине

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Прошел Светлодарскую дугу, а убит на отдыхе: в сети показали фото погибшего на Житомирщине нацгвардейца

Прошел Светлодарскую дугу, а убит на отдыхе: в сети показали фото погибшего на Житомирщине нацгвардейца

место убийства на Житомирщине

Кровавая бойня на Житомирщине: причина гибели участников АТО и новые подробности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер