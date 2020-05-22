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Продюсеру Максиму Фадееву запретили въезд в Украину
Российскому продюсеру и музыканту Максиму Фадееву, который недавно распустил всех своих артистов, на три года запретили въезд на территорию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Уточняется, что за последний месяц СБУ запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых — Фадеев.
Также продлен запрет на въезд лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Причина запрета не сообщается, но в СМИ распространилась информация о том, что Фадеев снимал клип на песню Наргиз «Ты моя нежность» в оккупированном Крыму.
Следует отметить, что клип снимался на Бали, правда, сама песня позже звучала в скандальном фильме «Крым» Алексея Пиманова.
Напомним, ранее не пустили в Украину известную российскую блогершу Наталью Краснову.
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