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Нардепов от «Батькивщины» проверили на коронавирус: что показали тесты
Фракция Верховной Рады «Батькивщина» прошла пятидневную самоизоляцию, на которую парламентарии были вынуждены уйти после того, как коронавирус диагностировали у нардепа Олега Мейдича.
Как сообщила на своей странице в Facebook лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее команда возобновляет работу по привычному графику.
«Самоизоляция завершена — „Батькивщина“ возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, негативные», — утверждает она.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде провели ПЦР-тесты 87 людям и ни у кого коронавирус не выявили, также названа предварительная дата возобновления работы парламента.
Напомним, что коронавирусную инфекцию диагностировали у главы парламентского комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова из фракции «Слуга народа».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»160
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