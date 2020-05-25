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Экс-глава Офиса президента снялся с козлом: визит Богдана в зоопарк обсуждают в сети (видео)
Открытие Киевского зоопарка привлекло много посетителей, среди них оказался и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, без которого, как считает известный журналист, Владимир Зеленский не стал бы президентом.
Как сообщает в своем Facebook журналист Роман Сухан, в зоопарке была огромная толпа.
«О карантине точно никто не думает, особенно в длиннющей очереди в кассу. Почти все без масок», — отметил журналист.
Возле клетки с диким козами Роман Сухан увидел недавнего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана, который фотографировался на фоне животных.
«Казліна ти дурна!» — ласково обратился Богдан к одному из питомцев зоопарка.
Журналист заснял этот момент на видео.
Ролик быстро собрал десятки комментариев.
Ранее Богдан сообщил о своих заработках на госслужбе.395
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