Общество и люди

Экс-глава Офиса президента снялся с козлом: визит Богдана в зоопарк обсуждают в сети (видео)

Открытие Киевского зоопарка привлекло много посетителей, среди них оказался и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, без которого, как считает известный журналист, Владимир Зеленский не стал бы президентом.

Как сообщает в своем Facebook журналист Роман Сухан, в зоопарке была огромная толпа.

«О карантине точно никто не думает, особенно в длиннющей очереди в кассу. Почти все без масок», — отметил журналист.

Возле клетки с диким козами Роман Сухан увидел недавнего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана, который фотографировался на фоне животных.

«Казліна ти дурна!» — ласково обратился Богдан к одному из питомцев зоопарка.

Журналист заснял этот момент на видео.

Ролик быстро собрал десятки комментариев.

Ранее Богдан сообщил о своих заработках на госслужбе.

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