26.64 / 26.92 28.63 / 29.10
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление

13:23 14 мая 2020
Зеленский и Богдан
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В управлении Украиной огромную роль играл экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью LB.ua.

Однако с наступлением 2020 года ситуация изменилась.

«Влияние Богдана значительно уменьшилось. И чем больше угасало его влияние и возможности работать как кризисный менеджер, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве», — считает Рябошапка.

По его словам, в Офисе президента должны быть люди, которые могут мыслить стратегически и видеть ситуацию хотя бы на полгода-год вперед.

«У Богдана очень хорошее видение. В конце концов, Богдан является архитектором победы на выборах. Он обыграл Порошенко и власть», — утверждает Рябошапка.

«Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом», — уверен он.

Ранее Андрей Богдан сообщил, сколько он заработал на посту главы Офиса президента.

Фото: nv.ua

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Козак

Россия и Германия провели переговоры по Донбассу без участия Украины: выяснились детали

Лиза и бульдог

Женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта

Александр Карпика

Названо имя героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе 13 мая

Судейский молоток

Скандал вокруг «изгнания» ромов из Ивано-Франковска получил продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер