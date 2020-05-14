Политика

«Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление

В управлении Украиной огромную роль играл экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью LB.ua.

Однако с наступлением 2020 года ситуация изменилась.

«Влияние Богдана значительно уменьшилось. И чем больше угасало его влияние и возможности работать как кризисный менеджер, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве», — считает Рябошапка.

По его словам, в Офисе президента должны быть люди, которые могут мыслить стратегически и видеть ситуацию хотя бы на полгода-год вперед.

«У Богдана очень хорошее видение. В конце концов, Богдан является архитектором победы на выборах. Он обыграл Порошенко и власть», — утверждает Рябошапка.

«Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом», — уверен он.

Ранее Андрей Богдан сообщил, сколько он заработал на посту главы Офиса президента.

Фото: nv.ua

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