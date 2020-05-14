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«Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление
В управлении Украиной огромную роль играл экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью LB.ua.
Однако с наступлением 2020 года ситуация изменилась.
«Влияние Богдана значительно уменьшилось. И чем больше угасало его влияние и возможности работать как кризисный менеджер, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве», — считает Рябошапка.
По его словам, в Офисе президента должны быть люди, которые могут мыслить стратегически и видеть ситуацию хотя бы на полгода-год вперед.
«У Богдана очень хорошее видение. В конце концов, Богдан является архитектором победы на выборах. Он обыграл Порошенко и власть», — утверждает Рябошапка.
«Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом», — уверен он.
Ранее Андрей Богдан сообщил, сколько он заработал на посту главы Офиса президента.
Фото: nv.ua226
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?