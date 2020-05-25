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Украина

Генпрокуратура заведет дело о госизмене нардепов из ОПЗЖ: что произошло

17:09 25 мая 2020
Путин и Медведчук
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Печерский районный суд решил, что Офис Генерального прокурора должен завести дел о государственной измене нардепов «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Как сообщает в своем Facebook народный депутат из фракции «Голос» Соломия Бобровская, причиной решения Печерского суда стали поездки нардепов ОПЗЖ в Москву.

«Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, в 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования», — написала Бобровская.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты проводили акцию возле офиса ОПЗЖ — в дело вмешалась полиция. Акцию Нацкорпус организовал из-за визитов лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством Россию.

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