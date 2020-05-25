Бунт в Закарпатье: жители закрытого на карантин села отказываются его соблюдать (фото)

Происшествия

В Закарпатье взбунтовались жители села Ворочево Перечинского района, которое закрыли из-за вспышки коронавирусного заболевания. Как сообщил Укринформу глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк, по состоянию на утро 25 мая в селе насчитывалось 28 инфицированных коронавирусом лиц (их диагноз подтвердили методом ПЦР-исследования), тем не менее жители Ворочево не верят этим данным и отказываются соблюдать ограничения. Так, 25 мая два жителя пытались выехать из села и вступили в конфликт с полицией.

«Вчера еще в селе было значительное движение, много людей на улицах. Сегодня после того, как провели дезинфекцию улиц, скамеек у ворот, людей на улицах Ворочево нет. Но все равно, люди недовольны, они не верят ни власти, ни врачам, и говорят, что у них никакого коронавируса нет и им ограничивают права «, — пожаловался председатель ОТГ.

Попытка выезда из села

Также он сообщил, что с утра 25 мая уже 7 жителей села (всего в Ворочево проживает 800 человек) обращались к медикам с признаками коронавирусного заболевания.

Напомним, Закарпатская область остается в числе шести регионов, где переход на адаптивный карантин с 22 мая не состоялся. По состоянию на 9:00 25 мая в регионе насчитывалось 1082 инфицированных жителей, 27 человек скончались.

Фото Укринформ

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