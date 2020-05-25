СБУ вплотную занялась «госизменой» Ермака

Украина

Производство по возможной государственной измене открыли в отношении членов украинской делегации на переговорах в Минске — это подтвердили в СБУ.

Служба безопасности Украины ответила на запрос «Укринформа», касающийся информации об открытии производства по Андрею Ермаку и Леониду Кучме. Ее ранее обнародовал нардеп Владимир Вятрович.

«Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. В указанном уголовном производстве сообщение о подозрении ни совершалось», — говорится в документе, который СБУ прислала агентству.

Подробные сведения досудебного расследования пока не подлежат разглашению, добавили в СБУ.

Как сообщалось ранее, Украина расширила свое представительство в контактной группе по Донбассу.

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