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СБУ вплотную занялась «госизменой» Ермака
Производство по возможной государственной измене открыли в отношении членов украинской делегации на переговорах в Минске — это подтвердили в СБУ.
Служба безопасности Украины ответила на запрос «Укринформа», касающийся информации об открытии производства по Андрею Ермаку и Леониду Кучме. Ее ранее обнародовал нардеп Владимир Вятрович.
«Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева
Подробные сведения досудебного расследования пока не подлежат разглашению, добавили в СБУ.
Как сообщалось ранее, Украина расширила свое представительство в контактной группе по Донбассу.224
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