Мир

Прожил всего четыре дня: в США умер прославившийся в сети котенок с двумя мордочками

В американском штате Орегон умер четырехглазый котенок с двумя мордочками, который успел за свою недолгую жизнь прославиться в Интернете.

О смерти животного объявили его хозяева — фермеры Кайла (Kyla) и Биджей Кинг (BJ King), пишет издание The Independent.

«Я хочу поблагодарить всех за вашу доброту и любовь. Это была история жизни и того, как она драгоценна», — обратилась Кайла Кинг к читателям, оставившим комментарии под постом.

Напомним, что кошка Кайлы Кинг принесла приплод в среду утром, 20 мая. Внимание женщины привлек детеныш, появившийся на свет последним. На голове новорожденного были две морды. Семья Кингов назвала котенка-мутанта в честь популярного американского блюда для завтраков — Печенье и Подливка (Соус) (Biscuits and Gravy). Правую мордочку хозяева именовали Печеньем, а левую, оказавшуюся более крепкой — Подливкой.

Причиной того, что котенок родился с одной головой, парой ртов и носов и четырьмя глазами специалисты посчитали генетическое отклонение под названием «дипрозопия», которая связана с аномальной активностью гена, отвечающего за ширину мордочки животного.

Тогда же ветеринары отмечали, что рождение котят с двумя мордочками случается крайне редко. И, как правило, дольше нескольких суток такие животные не живут.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде родился двухголовый котенок.

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