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Не знали, куда везти больных: Степанов объяснил, почему коронавирусом заразились более 4 тысяч медиков
Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил звучавшие ранее из уст специалистов предположения о том, что в Украине коронавирусом инфицированы более 4 тысяч медицинских работников, что представляет собой около 20% всех заболевших COVID-19.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По словам министра, высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медиков связан с тем, что медицинская система Украины не была готова к пандемии.
«К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек, — медики. Это произошло из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии», — отметил Степанов.
Все это стало большой проблемой, но в Минздраве, по словам министра, проанализировали ее и выстроили дальнейшие шаги на основе сделанных выводов.
Прежде всего, по словам чиновника, нужно не только обеспечить врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты — необходимо создать трехмесячный запас средств, которые используют медики при лечении инфекционных болезней.
«Мы сейчас просчитываем ту сумму денег, которая для этого необходима. И весь этот запас должен быть сразу и непосредственно в больницах», — сказал Степанов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 25 мая, в Украине подтверждены 21 245 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 623 случая с летальным исходом и 7 234 случая выздоровления пациентов.23
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