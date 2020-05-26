26.72 / 26.98 28.89 / 29.37
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не знали, куда везти больных: Степанов объяснил, почему коронавирусом заразились более 4 тысяч медиков

1:58 26 мая 2020
Степанов Максим
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил звучавшие ранее из уст специалистов предположения о том, что в Украине коронавирусом инфицированы более 4 тысяч медицинских работников, что представляет собой около 20% всех заболевших COVID-19.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам министра, высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медиков связан с тем, что медицинская система Украины не была готова к пандемии.

«К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек, — медики. Это произошло из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии», — отметил Степанов.

Все это стало большой проблемой, но в Минздраве, по словам министра, проанализировали ее и выстроили дальнейшие шаги на основе сделанных выводов.

Прежде всего, по словам чиновника, нужно не только обеспечить врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты — необходимо создать трехмесячный запас средств, которые используют медики при лечении инфекционных болезней.

«Мы сейчас просчитываем ту сумму денег, которая для этого необходима. И весь этот запас должен быть сразу и непосредственно в больницах», — сказал Степанов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 25 мая, в Украине подтверждены 21 245 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 623 случая с летальным исходом и 7 234 случая выздоровления пациентов.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Боксер Сергей Деревянченко

Стала известна дата чемпионского боя непобедимого украинского боксера

Тамара Грубник

Что вызывает гормональный сбой и как наладить работу щитовидной железы: отвечает врач

Антонио и Лорена

В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом (фото)

Котенок

Прожил всего четыре дня: в США умер прославившийся в сети котенок с двумя мордочками

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер