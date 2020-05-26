Сняла трусы и надела на лицо: женщина нашла неожиданную замену медицинской маске (видео 18+)

Украина

Строгое соблюдение предприятиями сферы обслуживания требований карантина иногда приводит к совершенно неожиданным последствиям.

Так, в одном из отделении «Новой почты» молодая женщина, забывшая дома маску, предпочла использовать собственные трусы для получения посылки.

На опубликованном в сети ролике видно, как сотрудники отделения обращаются к клиентке с просьбой надеть маску, но она в ответ снимает с себя штаны, а затем трусы, и натягивает их себе на лицо, продолжая общаться с работником почты.

В пресс-службе «Новой почты» подтвердили изданию «Деловая столица», что такой случай действительно произошел в одном из их отделений, отметив, что не осуждают клиентку.

Более того: претензии у них появились к человеку, который «слил» видео в сети. В компании провели расследование и вычислили человека, который снял на телефон видео с камеры наблюдения и разметил его шутки ради в Интернете. Скорее всего, этого «шутника» вскоре уволят.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, накануне в центре Киева прошел несанкционированный забег группы голых мужчин, на которых, кроме медицинских масок, носков и обуви, ничего из одежды не было. Импровизированная акция нудистов в столице прошла под лозунгом «Будь человеком, носи маску!»

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