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- 08:50 Все пассажиры в масках: в Харькове после карантина запустили метро
Все пассажиры в масках: в Харькове после карантина запустили метро (фото, видео)
В Харькове, как и в Киеве, утром 25 мая заработало метро. Сотрудники метрополитена вышли на работу в средствах защиты: масках, респираторах, пластиковых защитных экранах («шлемах»).
Журналисты, побывавшие в метро, показали, что пассажиры ведут себя дисциплинированно и не нарушают масочный режим. На входе в вестибюль станции и возле касс размещены информационные плакаты, напоминающие, что вход без маски запрещен.
Пассажиры отмечают, что не видели на станциях полицейских, контролирующих ношение масок. Даже без участия правоохранителей граждане послушно выполнили требование об обязательных средствах защиты.
Напомним, власти Днепра пока еще не определились, будут ли возобновлять работу метрополитена. Решение будет принято 25 мая.
Минздрав обнародовал правила, по которым должно работать метро до окончания карантина. Работники подземки должны предотвращать скопление толпы, следить за масочным режимом, дезинфицировать составы перед выходом на маршрут.
Фото suspilne. media, Вячеслав Александров/Facebook369
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