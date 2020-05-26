Следующие полеты под вопросом: в Польшу вылетели чартерным рейсом 178 украинских заробитчан

Украина

В Польшу, которая намерена вскоре открыть границы для украинцев, чартерным авиарейсом самолета МАУ в воскресенье доставлены 178 трудовых мигрантов из Украины.

По состоянию на сейчас они проходят 14-дневную обсервацию в приблизительно в 10 местах в различных регионах страны, сообщил агентству Укринформ генеральный директор одной из компаний по трудоустройству Томаш Богдевич.

«После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина», — заявил Богдевич.

Он добавил, что 40% человек прилетели на работу в Польшу впервые, со всеми подписаны долгосрочные соглашения, и у них будет медицинское страхование.

По его словам, для пассажиров этого рейса перелет был бесплатным. Он отметил, что эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

В то же время генеральный директор компании отметил, что польская сторона проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие.

«Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время»,— констатировал Богдевич.

Он добавил, что заинтересованность в этом рейсе была значительной, а в резервном списке на него находились еще более 70 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил о том, что власти страны намерены расширить перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. В частности, ученики и студенты, которые получают образование в этой стране, смогут пересекать границу Польши на автомобильном транспорте.

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