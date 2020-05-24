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Польша открыла границы для украинских студентов
Власти Польши, которые намерены открыть свои границы 15 июня, расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. В частности, ученики и студенты, которые получают образование в этой стране, смогут пересекать границу Польши на автомобильном транспорте.
Об этом, в субботу, 23 мая, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает Gov.pl.
На сайте министерства опубликован документ с перечнем лиц, которым разрешили пересекать границу. В их числе:
- международные автоперевозчики, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки;
- ученики и студенты, обучающиеся в Польше;
- граждане других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.
Напомним, власти Украины, которые продлили карантин до 22 июня, заявили, что при открытии границ будут ориентироваться на соседнюю Польшу.
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