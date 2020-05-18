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Украина

Польша открывает границы для украинцев: названа дата

16:11 18 мая 2020
Граница
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Польше с 15 июня собираются открыть границы, которые сейчас закрыты из пандемии коронавируса COVID-19. Ранее на границе Украины и Польши вновь заработал пешеходный переход.

«Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы», — заявил вице-премьер Польши Ядвига Эмильеви. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

При этом она отметила, что в такой срок собираются открыть границы многие европейские государства. Но дата называется «с большим запасом» — на нее будет влиять течение эпидемии коронавируса COVID-19 в Польше.

Как сообщалось ранее, власти Украины решили, что при возобновлении работы КПП на границе будут ориентироваться на соседнюю Польшу.

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