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Любовь на фоне карантина: Пэрис Хилтон заметили с новым бойфрендом

6:48 26 мая 2020
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на попытки Пэрис Хилтон убедить общественность в том, что карантин — отличное время для занятия творчеством, звезду уличили в том, что она занята не только изготовлением коллажей и рисованием картин.

Как выяснили папарацци, все это время у 39-летней Пэрис развивается роман с новым бойфрендом — Картером Реумом, успешным бизнесменом и совладельцем алкогольного бренда Veev Spirits.

Об этом пишет российское издание Hello! со ссылкой на британскую Daily Mail.

Журналисты отмечают, что Пэрис и Картер прекрасно проводят время в обществе друг друга. Впервые их заметили на афтепати «Золотого глобуса» в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.

По словам друзей Пэрис, с того момента, как в ее жизни появился 39-лений Реум, девушка стала выглядеть совершенно счастливой. Причем, Пэрис даже не пытается скрывать свою нежность к Картеру. Так, во время их прогулки по берегу океана фотографы запечатлели поцелуй, который Пэрис подарила Картеру. Чуть позже их видели обменивающихся нежными объятьями на балконе.

Издание отмечает, что Картер стал первым бойфрендом, с которым Пэрис стала появляться в обществе после разрыва с предыдущим женихом — Крисом Зилкой, случившегося в декабре 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной звезде, которая призналась в романтических чувствах: телеведущий Владимир Остапчук официально представил новую возлюбленную.

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