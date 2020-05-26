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Украина

Студенты могут вернуться в вузы уже 1 июня: названы условия проведения сессий

7:53 26 мая 2020
Студенты могут вернуться в вузы уже 1 июня: названы условия проведения сессий
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

С 1 июня украинские вузы снова смогут проводить экзаменационные сессии в аудиториях, хотя и с соблюдением всех пандемических рекомендаций, подобных тем, что действуют для участников ВНО. Как уточнила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, речь идет в т. ч. об одновременном присутствии в помещении не более 10 человек.

Вместе с тем окончательное решение зависит от решения областной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая и принимает решение о послаблении карантинных ограничений.

«Перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС», — заявила руководитель ведомства в эфире телеканала «Украина 24».

При этом в МОН подчеркивают, что учреждения высшего образования «по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно».

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июня может быть возобновлено обучение в заведениях профессионально-технического образования.

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