Общество и люди

Только для практики: в МОН разъяснили условия возобновления занятий в ПТУ с 1 июня

Министерство образования разрешило с 1 июня возобновить обучение учащихся учреждений профессионально-технического образования, для которых перенести занятия в дистанционный формат было невозможно. Об этом говорится в письме министерства от 25 мая.

Впрочем, разрешение касается только тех регионов, власти которых приняли решение об ослаблении карантина. Кром того, обязательным является согласование механизма работы учебного заведения с местным управлением образования.

Посещать колледжи учащиеся могут в т. ч. , чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы по производственному обучению и практике, для отработки навыков вождения транспортного средства и др.

Количество учащихся во время таких занятий ограничено 10, при этом администрации должны обеспечить проветривание помещения как минимум за 15 минут перед и после каждого занятия.

Чтобы избежать скопления учащихся в заведении, администрация может менять график учебного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, перейти на посменное обучение и др.

Напомним, в Украине стартовала регистрация участников дополнительной сессии внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов.

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