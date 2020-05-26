Смертельное крушение вертолета в России: появилось видео происшествия

Мир

В сеть попало видео с места падения вертолета Ми-8 Министерства обороны России, который совершил жесткую посадку на Чукотке.

Погибли четыре члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет. Причиной аварии называют «техническую неисправность». Росресурсы уточняют, что ЧП на Чукотке — второй за восемь дней инцидент с вертолетом Ми-8 Минобороны РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе подмосковного Клина 19 мая 2020 года, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Все три члена экипажа погибли.

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