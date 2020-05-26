Поддержи мечту: акция, посвященная Международному дню рассеянного склероза

Здоровье и медицина

Укрепление иммунитета стало очень модным словосочетанием. Но есть заболевания, при которых именно чрезмерная реакция иммунной системы становится источником колоссальных проблем. Одной из них является рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет человека разрушает его собственную нервную систему.

Рассеянный склероз может иметь различные проявления, связанные с нарушением зрения, чувствительности, подвижности, эмоций, и обычно развивается у людей в возрасте от 20 до 40 лет, то есть им заболевают люди молодого, активного и плодотворного возраста. Предугадать развитие болезни сложно, предупредить ее — невозможно.

«Современная медицина может снизить скорость патологических процессов и значительно отсрочить проявление последствий болезни, подарив человеку годы активной и полноценной жизни, но лишь при условии раннего начала патогенетического лечения с помощью высокоэффективных и высокотехнологичных препаратов, модифицирующих течение болезни», — рассказала доктор медицинских наук, заведующая Киевского городского центра рассеянного склероза Татьяна Леонидовна Кобысь.

По словам разработчиков проекта, новые лекарства от рассеянного склероза могут остановить процесс разрушения нервных клеток, что позволит предупредить обострение болезни, однако и стоят эти средства очень дорого: «А еще многим таким больным совершенно необходимы участие и поддержка, которые помогут им почувствовать себя чуть более востребованными и чуть менее одинокими».

Проект «Поддержи мечту» был создан сообществом людей с рассеянным склерозом и их близкими с одной целью — обратить внимание общественности на существующую проблему.

«Цель проекта — обеспечить поддержку людям с этим диагнозом, позволить им быть услышанными и выразить свои слова поддержки. Сделать это можно, пройдя по ссылке» — рассказал Константин Шутко, разработчик сайта, пациент с рассеянным склерозом.

По словам организаторов, только благодаря совместным усилиям всех неравнодушных можно достичь главного — предоставить людям, страдающим этим недугом, возможность гарантированного современного лечения, что позволит им оставаться активными членами общества долгие годы.

Подробно о рассеянном склерозе, его первых симптомах и отдаленных последствиях, современных методах диагностики и лечения можно узнать на сайте, а также на странице сообщества в Facebook.

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