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Стал известен космический гонорар Майка Тайсона за бой с легендой ММА (фото)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный боксер Майк Тайсон, пребывающий в отличной физической форме и активно готовящийся к возвращению в ринг ради проведения благотворительных поединков, может неплохо заработать.
Глава промоушена Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман готов предложить 53-летнему «Железному Майку» 20 миллионов долларов за бой с легендой смешанных единоборств (ММА) 43-летним Вандерлеем Силвой. «Полагаю, что Вандерлей Силва хорошо подойдет для этого боя. Его возраст не имеет значения, он все еще опасен. В этом противостоянии будет интрига», — цитирует функционера MMA Fighting.
Бразильский боец, в активе которого 35 побед в 50 поединках (последний раз в октагон Силва выходил в июне 2017 года), уже дал свое согласие. «Мне предложили 10 миллионов долларов и процент от продаж платных трансляций. Я, не раздумывая, согласился. Надеюсь, что Фельдман может это осуществить», — приводит слова Силвы издание Sherdog.
Отметим, что поединки под эгидой промоушена Bare Knuckle Fighting Championship проводятся без перчаток в формате по три или пять двухминутных раундов, при этом бойцам разрешено бить только руками.
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