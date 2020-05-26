Спорт

Стал известен космический гонорар Майка Тайсона за бой с легендой ММА (фото)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный боксер Майк Тайсон, пребывающий в отличной физической форме и активно готовящийся к возвращению в ринг ради проведения благотворительных поединков, может неплохо заработать.

Глава промоушена Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман готов предложить 53-летнему «Железному Майку» 20 миллионов долларов за бой с легендой смешанных единоборств (ММА) 43-летним Вандерлеем Силвой. «Полагаю, что Вандерлей Силва хорошо подойдет для этого боя. Его возраст не имеет значения, он все еще опасен. В этом противостоянии будет интрига», — цитирует функционера MMA Fighting.

Майк Тайсон активно тренируется и готовится к возвращению

Бразильский боец, в активе которого 35 побед в 50 поединках (последний раз в октагон Силва выходил в июне 2017 года), уже дал свое согласие. «Мне предложили 10 миллионов долларов и процент от продаж платных трансляций. Я, не раздумывая, согласился. Надеюсь, что Фельдман может это осуществить», — приводит слова Силвы издание Sherdog.

Вандерлей Силва провел 50 боев, 35 из которых выиграл

Отметим, что поединки под эгидой промоушена Bare Knuckle Fighting Championship проводятся без перчаток в формате по три или пять двухминутных раундов, при этом бойцам разрешено бить только руками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон нашел оригинальный способ заработка на карантине, записывая короткие поздравления для всех желающих.

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