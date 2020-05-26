Банки нарушают права украинцев: как правильно оформить жалобу

Клуб потребителей

Месяц назад в Украине вступил в силу новый закон, которым, в частности, регулируется порядок идентификации граждан при проведении безналичных платежей. В Нацбанке объясняют, что делать людям, если финучреждения нарушают права потребителей.

Так, в первую очередь следует обратиться в сам банк, а если финансовое учреждение не отреагировало, то сообщить об этом в НБУ:

Направить обращение по электронной почте [email protected], используя специальную форму. В ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на веб-сайте Нацбанка;

Позвонить по номеру 800 505 240, звонки бесплатные. Если вы звоните в нерабочее время или все операторы заняты, оставьте ваш номер телефона на автоответчике — специалист НБУ свяжется с вами позже;

Отправить письмо вместе с документами по адресу: 1 601, г. Киев, ул. Институтская, 9.

В обращении следует указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту, а также изложить суть вопроса, предложения или жалобы.

НБУ не рассматривает анонимные обращением без имени автора и указания места его проживания. Вопрос, который не относится к компетенции НБУ, перенаправляется в соответствующий госорган, о чем информируют отправителя.

Если информации недостаточно, обращение возвращается отправителю с просьбой уточнить данные. В НБУ не рассматривают повторные обращения по тому же вопросу, если вопрос был решен.

Ответ на письменное обращение предоставляется не позже, чем через 30 дней. Если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, то ответ предоставят в течение 15 дней.

В ином случае НБУ может продлить срок рассмотрения, обязательно уведомив об этом заявителя. Общий срок решения вопросов не может превышать 45 дней.

Эксклюзивный материал о том, на какие платежи не распространяется государственный контроль, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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