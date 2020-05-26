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Карпаты продолжает заметать снегом за считанные дни до начала лета (фото)
На высокогорье украинских Карпат утром 26 мая выпало около 10−15 см снега, местами зафиксированы заносы до 30−40 сантиметров. Об этом сообщает Черногорский спасательный пост. Напомним, зима в Карпаты вернулась еще в начале мая.
По состоянию на 9:30 26 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до минус 2 °C, северо-западный ветер дул со скоростью 5 метров в секунду.
Видимость на вершине была ограничена до 50 метров.
Напомним, снег на горе Поп Иван шел и 24 мая, однако температура воздуха тогда еще оставалась плюсовой.131
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