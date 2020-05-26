Украина

Движение всех типов поездов в Украине планируют возобновить раньше, чем планировалось.

Об этом в эфире «1+1» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, правда, точную дату не назвал.

По его словам, первыми запустят пригородные электрички, а затем — поезда дальнего следования. Начнут с южных направлений, где эпидемиологическая ситуация не столь сложная. Он также отметил, что будут курсировать и международные поезда, которыми украинцы смогут вернуться домой, не дожидаясь эвакуационных авиарейсов.

Запуск поездов будет зависеть от решения комиссий по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на местах — в регионах, где ситуация будет в пределах нормы, карантин ослабят.

«Делать высадку можно, а подбирать пассажиров — по логике принятых решений, это будет не рационально и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт — это не только повышение мобильности, но и распространение болезни», — заявил Криклий.

Он анонсировал начало продажи железнодорожных билетов со среды, 27 мая, или с четверга, 28 мая. Цены обещают не поднимать, хотя, по словам министра, они все же подорожают. Это связано с летним сезоном отпусков, когда спрос растет. Владислав Криклий также отметил, что каждый год с июня и до конца августа билеты продают по повышенным коэффициентом — плюс 7% к тарифу.

Пассажиров предупреждают, что на вокзал нужно будет прибывать заранее — с учетом времени, необходимого на температурный скрининг перед посадкой в вагон. Не пустят в вагон и без индивидуальных средств защиты — масок.

«Не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, в пригородных электричках все будут должны соблюдать масочный режим. Относительно купе и плацкарта, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселятся без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями», — пояснил министр.

По словам Владислава Криклия, авиасообщение между регионами Украины, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией, планируют открыть раньше, чем анонсировали — то есть, еще до 15 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и Грузия обсуждают возможность возобновления регулярного авиасообщения с 1 июля 2020 года

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