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Стало известно, когда в Украине возобновят железнодорожные перевозки
С 1 июня в Украине возобновят движение пассажирских поездов дальнего следований, приостановленное в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, на станции «Киев-Пассажирский» усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лиц. Не исключено, что такими системами оборудуют и пригородные вокзалы.
На Вокзальной площади и в здании вокзала демонтированы 35 МАФов, у которых истек срок аренды. Оставшиеся торговые площадки реконструируют и приведут к единому стилю.
А ремонт здания пригородного вокзала завершен — его с платформами соединили навесами. Установлены новые скамейки и урны, обновлен фасад и вестибюль, заменено освещение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после 22 мая Украина переходит на адаптивный карантин. На места передадут больше полномочий, чтобы региональные власти принимали решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.415
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