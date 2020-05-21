Украина

Стало известно, когда в Украине возобновят железнодорожные перевозки

С 1 июня в Украине возобновят движение пассажирских поездов дальнего следований, приостановленное в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, на станции «Киев-Пассажирский» усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лиц. Не исключено, что такими системами оборудуют и пригородные вокзалы.

На Вокзальной площади и в здании вокзала демонтированы 35 МАФов, у которых истек срок аренды. Оставшиеся торговые площадки реконструируют и приведут к единому стилю.

А ремонт здания пригородного вокзала завершен — его с платформами соединили навесами. Установлены новые скамейки и урны, обновлен фасад и вестибюль, заменено освещение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после 22 мая Украина переходит на адаптивный карантин. На места передадут больше полномочий, чтобы региональные власти принимали решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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