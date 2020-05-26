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Общество и люди

После бесплатной поездки в маршрутке Тищенко засветился в метро: в сети обсуждают фото

12:36 26 мая 2020
Николай Тищенко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Николай Тищенко, который известен как владелец работающего в карантин ресторана «Велюр» и собирается баллотироваться в меры Киева, проехался в метро.

На днях Николай Тищенко прокатился в столичной маршрутке. После этого он совершил поездку в другом виде общественного транспорта — метро. Фото кандидата на пост городского головы опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.

«На праймериз „Слуг народа“ должен определиться кандидат, которого поддержит президент Зеленский на выборах мэра Киева. Гонка внутри партии показывает, что желающих посоревноваться с Кличко достаточно, и методы себя показать избирателю у них самые разные», — говорится в сообщении.

Сеть отреагировала комментариями:

Как сообщалось ранее, водитель маршрутки, в которой проехался Тищенко, рассказал, что нардеп не оплатил поездку.

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