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После бесплатной поездки в маршрутке Тищенко засветился в метро: в сети обсуждают фото
Народный депутат Николай Тищенко, который известен как владелец работающего в карантин ресторана «Велюр» и собирается баллотироваться в меры Киева, проехался в метро.
На днях Николай Тищенко прокатился в столичной маршрутке. После этого он совершил поездку в другом виде общественного транспорта — метро. Фото кандидата на пост городского головы опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.
«На праймериз „Слуг народа“ должен определиться кандидат, которого поддержит президент Зеленский на выборах мэра Киева. Гонка внутри партии показывает, что желающих посоревноваться с Кличко достаточно, и методы себя показать избирателю у них самые разные», — говорится в сообщении.
Сеть отреагировала комментариями:
Как сообщалось ранее, водитель маршрутки, в которой проехался Тищенко, рассказал, что нардеп не оплатил поездку.308
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.