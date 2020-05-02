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Под офисом Зеленского устроили ресторан под открытым небом и вспомнили про "Велюр": кто и зачем это затеял (фото, видео)
После того, как разразился скандал с рестораном «Велюр» нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко, киевские рестораторы вышли на акцию протеста к Офису президента с требованием разрешить работать на летних террасах.
В субботу, 2 мая, в Киеве на Банковой под Офисом президента установили столики и кормили гостей. При этом выполнялись требования карантина: столики находились на расстоянии более полутора метров друг от друга, официанты были в масках и перчатках.
Фото и видео опубликовало издание «Цензор.НЕТ».
Напомним, журналисты показали, как во время карантина ресторан, который связывают со «слугой народа» Николаем Тищенко, работает для VIP-клиентов. После резонансной новости, в заведение пришла полиция, а затем активисты «замуровали» вход в «Велюр» и сняли это на видео.
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Под офисом Зеленского устроили ресторан под открытым небом и вспомнили про "Велюр": кто и зачем это затеял (фото, видео)
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