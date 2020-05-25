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Общество и люди

Проехал одну остановку и отказался платить: водитель рассказал о поездке Тищенко в маршрутке

16:51 25 мая 2020
Проехал одну остановку и отказался платить: водитель рассказал о поездке Тищенко в маршрутке
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Водитель маршрутки, в которой на днях проехался народный депутат Николай Тищенко (известен своей причастностью к скандальному ресторану «Велюр») обнародовал неожиданные подробности вояжа нардепа.

По его словам, VIP-пассажир зашел в транспортное средство с охранником, и, проехав одну остановку, вышел. После этого он пересел в следующий за автобусом автомобиль.

Платить за проезд нардеп не стал, сославшись на мифические льготы. Также у депутата отсутствовало необходимое на тот момент спецразрешение от городских властей на пользование общественным транспортом.

Интервью с водителем маршрутки опубликовали в Facebook, пользователи которого тут же определили направление движения депутата и причину его «безденежья».

Напомним, после скандала с рестораном «Велюр» президент Украины Владимир Зеленский провел «очень жесткий разговор» с Николаем Тищенко, подробности которого озвучил амглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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