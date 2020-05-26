«Боруссия» Д. – «Бавария»: где смотреть онлайн суперматч бундеслиги

Спорт

Во вторник, 26 мая, в немецкой бундеслиге стартует 28-й тур.

Центральным матчем станет противостояние в Дортмунде, где местная «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». У обоих клубов продолжительные победные серии в рамках национального чемпионата — у дортмундцев шесть таких поединков, а мюнхенцы не оставляют шансов соперникам уже в 13 последних матчах.

В турнирной таблице «Бавария», имея 61 очко, опережает идущую второй «Боруссию» на четыре балла. И предстоящий поединок даст ответ на вопрос, сможет ли кто-то остановить мюнхенцев на пути к восьмому (!) подряд чемпионскому титулу в Германии.

Отметим, что в предстоящем поединке под вопросом участие полузащитника «Баварии» Тьягу Алькантары, который имеет проблемы с пахом. А вот основной защитник «Боруссии» Матс Хуммельс готов выйти на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» и помочь своей команде в поединке с лидером.

В прямой трансляции суперматч двух сильнейших команд Германии покажет на територии Украины телеканал «Футбол 1». Начало — в 19:30. Также украинские поклонники футбола смогут увидеть еще два поединка бундеслиги.

Чемпионат Германии. 28-й тур

26 мая (вторник)

«Боруссия» Д. — «Бавария» 19:30 «Футбол 1», Megogo

«Байер» — «Вольфсбург» 21:30 «Футбол 2», Megogo

«Вердер» — «Боруссия» М. 21:30 «Футбол 3», Megogo

Напомним, что все матчи чемпионата Германии проходят при пустых трибунах. На каждый стадион допускают не более 322 человек (футболисты, тренеры, судьи, клубные делегации, мальчики, подающие мячи, работники телевидения и пишущих СМИ). Все, кто не на футбольном поле (в том числе запасные игроки), обязательно должны быть в защитных масках. Рукопожатия и командные фото запрещены, не рекомендованы плевки на поле. Зато разрешены рекомендованные ФИФА пять замен футболистов.

Положение лидеров после 27 туров: 1. «Бавария» — 61 очко; 2. «Боруссия» Д. — 57; 3. «Лейпциг» — 54; 4. «Байер» — 53; 5. «Боруссия» М. — 52; 6. «Вольфсбург» — 39.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» оригинально сообщила о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.

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