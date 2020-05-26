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Раскрыт секрет моложавости и идеальной кожи королевы Елизаветы II
21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 94 года, однако выглядит она намного моложе своих лет. Как пишет издание The Sun, бьюти-эксперт Стюарт Майлс раскрыл секрет, с помощью которого Ее Величество внешне практически не стареет вот уже несколько десятилетий.
Монархиня никогда не проводит свой отпуск в жарких странах и старается максимально прятаться от солнца. Лето она традиционно проводит в своем шотландском замке Балморал, где довольно прохладно и не так уж солнечно.
«У королевы потрясающая кожа, и все это благодаря тому, что она всю жизнь избегает попадания солнечных лучей на ее лицо. Когда она находится в заграничных поездках, она всегда носит шляпку или держит зонтик, которые защищают ее лицо от воздействия солнца», — пояснил Майлс.
Как известно, солнечное излучение — одна из основных причин формирования морщин.
Майлс также говорит, что королева ни в чем не позволяет себе излишеств — в том числе в еде. Это также помогает сохранять отличное состояние кожи.
При этом королева питает слабость к шоколаду. А ранее стал известен также рецепт булочек-сконов, которые готовят для Елизаветы ее придворные кондитеры.
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