Раскрыт секрет моложавости и идеальной кожи королевы Елизаветы II

Стиль жизни

21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 94 года, однако выглядит она намного моложе своих лет. Как пишет издание The Sun, бьюти-эксперт Стюарт Майлс раскрыл секрет, с помощью которого Ее Величество внешне практически не стареет вот уже несколько десятилетий.

Монархиня никогда не проводит свой отпуск в жарких странах и старается максимально прятаться от солнца. Лето она традиционно проводит в своем шотландском замке Балморал, где довольно прохладно и не так уж солнечно.

«У королевы потрясающая кожа, и все это благодаря тому, что она всю жизнь избегает попадания солнечных лучей на ее лицо. Когда она находится в заграничных поездках, она всегда носит шляпку или держит зонтик, которые защищают ее лицо от воздействия солнца», — пояснил Майлс.

Как известно, солнечное излучение — одна из основных причин формирования морщин.

Майлс также говорит, что королева ни в чем не позволяет себе излишеств — в том числе в еде. Это также помогает сохранять отличное состояние кожи.

При этом королева питает слабость к шоколаду. А ранее стал известен также рецепт булочек-сконов, которые готовят для Елизаветы ее придворные кондитеры.



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