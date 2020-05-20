26.40 / 26.78 28.51 / 29.12
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Королевские кондитеры показали, как приготовить любимые булочки Елизаветы II (видео)

7:53 20 мая 2020
Сконы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На официальных страницах британской королевской семьи в соцсетях опубликовали видео, в котором королевские кондитеры показали, как приготовить традиционные английские сконы. Эти своеобразные булочки, которые очень любит королева Елизавета, всегда подают к чаю на дворцовых садовых вечеринках. В этом году их отменили из-за пандемии коронавируса.

Обычно сезон садовых вечеринок открывается в мае. Елизавета II ежегодно проводит три таких мероприятия на территории Букингемского дворца и одну — в шотландском Холирудском дворце. На них приглашаются представители разных слоев общества, имеющих различные заслуги. В общей сложности четыре вечеринки ежегодно посещают около 30 тысяч человек. На каждом мероприятии подается более 27 тысяч чашек чая, 20 тысяч сэндвичей 20 тысяч кусочков торта. Традиция восходит ко временам королевы Виктории, которая в 1860-х годах называла такие встречи «завтраками».

Видимо, секретным рецептом сконов решено было поделиться, чтобы как-то скомпенсировать отмену мероприятия разочарованным гостям.

Для приготовления выпечки понадобится 500 граммов обычной муки, 28 граммов пекарского порошка, 94 грамма сливочного масла, 86 граммов сахара, два яйца, 140 миллилитров пахты и 100 граммов крупного изюма султана (предварительно залить его горячей водой и оставить на 30 минут).

Считается, что пахту можно заменить обезжиренным кефиром, йогуртом или молочной сывороткой.

Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Смешать муку, пекарский порошок, масло и сахар в миске до образования крошек.
В другой посуде взбить вместе яйца и пахту. Добавить жидкость к смеси из крошек. Продолжать вымешивать тесто до гладкости. По желанию добавить изюм, и при размешивании, равномерно его распределить.

Вынуть тесто из миски, разровнять его, накрыть и дать отдохнуть 30 минут. Затем раскатать тесто до толщины примерно 2,5 сантиметра и вырезать из него желаемые формы — чаще всего это бывают кружки. Оставить сконы постоять еще на 20 минут. Верхушки аккуратно смазать яйцом. Выпечь в духовке 10−12 минут — до золотисто-коричневого цвета. Остудить. А затем нанести сверху джем и взбитые сливки.

Ранее «ФАКТЫ» давали легкий рецепт домашнего итальянского печенья.

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Степаненко Елена

"Погодные аномалии": Елена Степаненко произвела фурор в облегающих лосинах

Зеленский

Пресс-конференция Зеленского: все подробности, фото и видео

Норки

Не только летучие мыши: в Нидерландах назвали животное, которое может заражать человека коронавирусом

ДТП под Одессой

Смертельное ДТП под Одессой: погибли ребенок и мужчина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер