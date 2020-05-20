Королевские кондитеры показали, как приготовить любимые булочки Елизаветы II (видео)

Стиль жизни

На официальных страницах британской королевской семьи в соцсетях опубликовали видео, в котором королевские кондитеры показали, как приготовить традиционные английские сконы. Эти своеобразные булочки, которые очень любит королева Елизавета, всегда подают к чаю на дворцовых садовых вечеринках. В этом году их отменили из-за пандемии коронавируса.

Обычно сезон садовых вечеринок открывается в мае. Елизавета II ежегодно проводит три таких мероприятия на территории Букингемского дворца и одну — в шотландском Холирудском дворце. На них приглашаются представители разных слоев общества, имеющих различные заслуги. В общей сложности четыре вечеринки ежегодно посещают около 30 тысяч человек. На каждом мероприятии подается более 27 тысяч чашек чая, 20 тысяч сэндвичей 20 тысяч кусочков торта. Традиция восходит ко временам королевы Виктории, которая в 1860-х годах называла такие встречи «завтраками».

Видимо, секретным рецептом сконов решено было поделиться, чтобы как-то скомпенсировать отмену мероприятия разочарованным гостям.

Для приготовления выпечки понадобится 500 граммов обычной муки, 28 граммов пекарского порошка, 94 грамма сливочного масла, 86 граммов сахара, два яйца, 140 миллилитров пахты и 100 граммов крупного изюма султана (предварительно залить его горячей водой и оставить на 30 минут).

Считается, что пахту можно заменить обезжиренным кефиром, йогуртом или молочной сывороткой.

Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Смешать муку, пекарский порошок, масло и сахар в миске до образования крошек.

В другой посуде взбить вместе яйца и пахту. Добавить жидкость к смеси из крошек. Продолжать вымешивать тесто до гладкости. По желанию добавить изюм, и при размешивании, равномерно его распределить.

Вынуть тесто из миски, разровнять его, накрыть и дать отдохнуть 30 минут. Затем раскатать тесто до толщины примерно 2,5 сантиметра и вырезать из него желаемые формы — чаще всего это бывают кружки. Оставить сконы постоять еще на 20 минут. Верхушки аккуратно смазать яйцом. Выпечь в духовке 10−12 минут — до золотисто-коричневого цвета. Остудить. А затем нанести сверху джем и взбитые сливки.

Every year at Garden Parties across The Royal Residences, over 27,000 cups of ️, 20,000 and 20,000 slices of are consumed!



The Royal Pastry Chefs are happy to share their recipe for fruit scones, which traditionally would be served at Buckingham Palace every summer. pic.twitter.com/yrnXmNwaQ3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2020

Ранее «ФАКТЫ» давали легкий рецепт домашнего итальянского печенья.

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