Происшествия

С погибшими в кровавой бойне на Житомирщине ветеранами АТО прощаются в Киеве (фото, видео)

На Лесном кладбища Киева продолжается церемония похорон семи ветеранов войны на Донбассе, погибших в результате стрельбы на Житомирщине. Напомним, накануне устроившего массовый расстрел Анатолия Захаренко отправили под арест сроком на 2 месяца.

Все расстрелянные в разное время служили в батальйоне имени Кульчицкого, и были военнослужащими Национальной гвардии или волонтерам. Хоронят их рядом.

Ветераны АТО/ООС Владимир Куприянов («Финн»), Эскендер Османов («Эскендер», он же «Украинский татарин»), Роман Ханенко («Гедзь»), Александр Белоус («Белый») и Вадим Федюнин («Пожар») собрались отметить приезд в отпуск с войны своих старых друзей и побратимов: Виталия Вульчина («Расстрига»), Владислава Мамиченко («Мамик») и Андрея Москальца («Малек», он же «Бородатый») рыбалкой на пруду у села Новоселица в Житомирской области, где бывали уже не раз. Из Киева выехали в ночь на 21 мая, чтобы успеть на утреннюю зорьку.

А уже через сутки их расстреляли. Добровольцы-нацгвардейцы батальона имени Кульчицкого, прошедшие ожесточенные бои 2014−2015 годов, даже не успели сообразить, что происходит, — часть из них убили спящими. Выжить смог только один из восьмерых — «Пожар».

«ФАКТЫ» узнали подробности биографии ветеранов от их побратима Павла Скшетуского (позывной «Пилюлькин»), который одним из первых прямо с Майдана ушел на войну, записавшись в первый батальон Нацгвардии.

Фото 24tv.ua

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