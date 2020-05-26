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"Верующие не понимают": Всеукраинский совет церквей потребовал от Шмыгаля объяснений из-за ослабления карантина
Введенный в Украине адаптивный карантин с 22 мая, когда с некоторыми ограничениями разрешается проводить церковные службы, на практике может усложнить проведение богослужений, прежде всего, в малых храмах и молитвенных домах.
В связи с этим Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций просит премьер-министра Дениса Шмыгаля на личной встрече разъяснить, как должны проходить службы и церковные обряды, считая, что достаточной мерой для предотвращения скопления людей будет присутствие в помещении не более 1 человека на 5 квадратных метрах площади места проведения богослужения.
В Совете отметили, что правительство предъявляет к церквям и религиозным организациям очень жестские требования. Если условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, то для религиозных мероприятий — не более одного человека на 10 кв. метрах, уточнили в Совете.
«Такой непропорциональное подход вызывает непонимание действий правительства во многих верующих — особенно тех религиозных общин, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможность посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети
Для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений, отмечают в Совете, ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений.
Напомним, в ПЦУ разъяснили верующим и служителям церкви, как теперь будут проходить обряды и богослужения.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»198
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