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Украина

"Верующие не понимают": Всеукраинский совет церквей потребовал от Шмыгаля объяснений из-за ослабления карантина

15:39 26 мая 2020
лавра
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Введенный в Украине адаптивный карантин с 22 мая, когда с некоторыми ограничениями разрешается проводить церковные службы, на практике может усложнить проведение богослужений, прежде всего, в малых храмах и молитвенных домах.

В связи с этим Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций просит премьер-министра Дениса Шмыгаля на личной встрече разъяснить, как должны проходить службы и церковные обряды, считая, что достаточной мерой для предотвращения скопления людей будет присутствие в помещении не более 1 человека на 5 квадратных метрах площади места проведения богослужения.

В Совете отметили, что правительство предъявляет к церквям и религиозным организациям очень жестские требования. Если условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, то для религиозных мероприятий — не более одного человека на 10 кв. метрах, уточнили в Совете.

«Такой непропорциональное подход вызывает непонимание действий правительства во многих верующих — особенно тех религиозных общин, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможность посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т. д., — отмечается в письме ВСЦиРО.

Для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений, отмечают в Совете, ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений.

Напомним, в ПЦУ разъяснили верующим и служителям церкви, как теперь будут проходить обряды и богослужения.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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