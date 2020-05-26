Украина

Выздоровевший от коронавируса спикер Путина заявил, что Россия от Украины не отстанет

В Кремле заявили, что резкая риторика росСМИ в отношении Украины будет продолжаться — такое заявление сделал спикер президента РФ Песков, который недавно вылечился от коронавируса.

УНИАН задало вопрос, разделяют ли в Кремле высказывания, звучащие на российских государственных каналах, где Украину называют «нацистским государством», а украинского президента — «нацистом».

По словам Пескова, на российском телевидении, помимо официальной позиции, высказывается много «неофициальных позиций и личных соображений аналитиков, специалистов и свидетелей тех или иных событий».

«Я ничего не могу говорить за их точку зрения», — сказал спикер Путина.

Когда от УНИАН прозвучал уточняющий вопрос, разделяет ли Кремль агрессивные высказывания в адрес Украины, Песков ответил: «Слушайте, жесткая резкая общественная реакция на обстрелы мирного населения она понятна, она неизбежна, и она будет продолжаться».

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о планах по переговорам с Путиным.

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