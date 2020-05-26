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Выздоровевший от коронавируса спикер Путина заявил, что Россия от Украины не отстанет
В Кремле заявили, что резкая риторика росСМИ в отношении Украины будет продолжаться — такое заявление сделал спикер президента РФ Песков, который недавно вылечился от коронавируса.
УНИАН задало вопрос, разделяют ли в Кремле высказывания, звучащие на российских государственных каналах, где Украину называют «нацистским государством», а украинского президента — «нацистом».
По словам Пескова, на российском телевидении, помимо официальной позиции, высказывается много «неофициальных позиций и личных соображений аналитиков, специалистов и свидетелей тех или иных событий».
«Я ничего не могу говорить за их точку зрения», — сказал спикер Путина.
Когда от УНИАН прозвучал уточняющий вопрос, разделяет ли Кремль агрессивные высказывания в адрес Украины, Песков ответил: «Слушайте, жесткая резкая общественная реакция на обстрелы мирного населения она понятна, она неизбежна, и она будет продолжаться».
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о планах по переговорам с Путиным.75
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"Был человеком очень жестоким": дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского выступила с его обличением
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!