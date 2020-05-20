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Уже скоро: стало известно, когда в Киеве откроют пляжи
В Киеве с 1 июня откроют пляжный сезон. Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ультрафиолетовые лучи и морская соль уничтожают возбудителя COVID-19, поэтому купание в водоемах в Украине разрешат.
На одном из телеканалов директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП «Плесо» Константин Пигуля заявил, что пляжи почти готовы, остались проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. После решения КГГА их можно будет открыть.
Он отметил, что в Киеве определены 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием, и 18 зон отдыха.
«1 июня мы планируем 5−7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. Мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю» , — добавил Пигуля, отметив, что на пляжах уже провели обработку против клещей, дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.
Напомним, в Украине с 22 мая возобновляет работу городской и пригородный транспорт, гостиницы, разрешено проведение спортивных соревнований. Можно будет проводить церковные службы в храмах. А с 25 мая открывается метро.
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