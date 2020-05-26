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Украина

В Минздраве приняли новое решение по смягчению карантина с 1 июня

9:37 26 мая 2020
В Минздраве приняли новое решение по смягчению карантина с 1 июня
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Текущая эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет приблизить новый этап ослабления карантина. Как заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, с 1 июня в Украине откроются не только спортивные залы, но и бассейны. Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует так называемый адаптивный карантин.

Соответствующее решение было принято с учетом новых рекомендаций специалистов, которые констатируют низкую вероятность заражения COVID-19 в обновляемой и хлорируемой воде.

«Что касается бассейнов и спортзалов, в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации относительно противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, когда владельцы решат открыть спортзал или бассейн», — уточнил Ляшко.

А вот разрешения на возобновление полноценной работы кафе и ресторанов решено пока не давать — они по-прежнему могут принимать посетителей только на летних террасах. Также только на последнем этапе ослабления карантина смогут открыться летние лагеря для детей.

Кроме того, с 1 июня станут возможными посещение занятий в учреждениях образования (в группах до 10 человек), в т. ч. в автошколах, а также состоится запуск полноценного железнодорожного пассажирского сообщения и межобластные перевозки пассажиров автотранспортом.

Напомним, с 1 июня власти Киева планируют также открыть пляжи и зоны отдыха у водоемов. Кроме того, будут сняты ограничения на посещение кладбищ, которые ввели в середине апреля.

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